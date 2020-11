Os últimos dados da Direção-Geral de Saúde revelam que há 50 concelhos com "risco extremamente elevado" de covid-19. Estes municípios registaram mais de 960 infeções por 100.000 habitantes, no período de 12 a 25 de novembro.

A pandemia do novo coronavírus parece não querer abrandar em algumas zonas do interior do país: há oito novos concelhos na lista de "risco extremamente elevado", sendo eles:

Armamar (de 849 para 1394)

Cabeceiras de Basto (845 para 1133)

Chaves (846 para 1182)

Esposende (813 para 995)

Gavião (398 para 1440)

Miranda do Corvo (944 para 1291

Mondim de Basto (698 para 1540)

Vila Verde (878 para 1017)

Por outro lado, contabilizam-se três concelhos que, no período entre 6 e 19 de novembro, eram considerados de "risco extremamente elevado" e agora apresentam risco “muito elevado”:

Arouca (1038 para 946)

Caminha (1102 para 812)

Figueira de Castelo Rodrigo (1468 para 806)

A Direção-Geral da Saúde divulgou esta segunda-feira o número de casos por cada 100 mil habitantes por concelho, acrescentando o nível de risco de contágio com covid-19 conforme as categorias definidas pelo Governo.

Recorde-se que o Executivo definiu que os concelhos com menos de 240 casos por 100 mil habitantes têm risco "moderado", os concelhos com mais de 240 e até 480 casos por 100 mil habitantes têm risco "elevado", os concelhos com mais de 480 novos casos e até 960 casos encontram-se em risco "muito elevado" e os concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes têm risco "extremamente elevado".

Os dados indicam ainda que Portugal regista um total de 84 concelhos com "risco muito elevado" e 86 em" risco elevado" de covid-19.

O concelho de Freixo de Espada a Cinta é o que regista o maior número de infeções com o novo coronavírus por 100 mil habitantes, com 3.153 casos.

A seguir ao concelho de Freixo de Espada a Cinta, os dados sobre taxa de incidência de casos acumulados nos últimos 14 dias indicam que outros quatro concelhos registaram mais de 2.000 infeções por 100 mil habitantes, no mesmo período: Lousada (2.415), Guimarães (2.293), Fafe (2.151) e Vila Nova de Famalicão (2.107).

No boletim anterior com dados referentes aos concelhos, divulgado a 23 de novembro e sobre o período de 06 a 19 de novembro, Portugal tinha nove concelhos com mais de 2.000 infeções.

Saíram deste grupo os concelhos de Felgueiras, que registou agora 1.942 infeções, Paços de Ferreira (1.985), Vizela (1.937), Penafiel (1.860) e Manteigas (1.363).

No extremo oposto da tabela, sem registos de qualquer caso de infeção pelo novo coronavírus, estão Vila Velha de Ródão, Portel, Alcoutim, Porto Santo (Madeira) e os concelhos açorianos de Lajes das Flores, Lajes do Pico, Madalena e Vila do Corvo.

Veja aqui a lista na íntegra:

Concelhos Casos p/100 mil Risco Abrantes 418 Elevado (desceu) Águeda 693 Muito elevado Aguiar da Beira 236 Moderado Alandroal 541 Muito elevado (subiu) Albergaria-a-Velha 692 Muito elevado Albufeira 272 Elevado Alcácer do Sal 206 Elevado Alcanena 1.109 Extremamente elevado Alcobaça 385 Elevado (desceu) Alcochete 364 Elevado Alcoutim 0 Alenquer 424 Elevado Alfândega da Fé 967 Extremamente elevado Alijó 631 Muito elevado Aljezur 89 Moderado Aljustrel 170 Moderado Almada 683 Muito elevado Almeida 343 Elevado Almeirim 306 Elevado Almodôvar 74 Moderado Alpiarça 156 Moderado Alter do Chão 221 Moderado Alvaiázere 136 Moderado Alvito 81 Moderado Amadora 534 Muito elevado Amarante 1154 Extremamente elevado Amares 1197 Extremamente elevado Anadia 678 Muito elevado (subiu) Angra do Heroísmo 130 Moderado Ansião 462 Elevado Arcos de Valdevez 535 Muito elevado Arganil 672 Muito elevado Armamar 1394 Extremamente elevado (subiu) Arouca 946 Muito elevado (desceu) Arraiolos 217 Moderado Arronches 319 Elevado Arruda dos Vinhos 253 Elevado Aveiro 603 Muito elevado Avis 165 Moderado Azambuja 753 Muito elevado Baião 811 Muito elevado Barcelos 1612 Extremamente elevado Barrancos 245 Elevado (subiu) Barreiro 434 Elevado Batalha 238 Elevado Beja 155 Moderado Belmonte 1.500 Extremamente elevado Benavente 278 Elevado Bombarral 239 Moderado Borba 74 Moderado Boticas 640 Muito elevado Braga 1354 Extremamente elevado Bragança 786 Muito elevado Cabeceiras de Basto 1.133 Extremamente elevado (subiu) Cadaval 293 Elevado Caldas de Rainha 254 Elevado Calheta (R.A. Açores) 31 Moderado Calheta (R.A Madeira) 36 Moderado Câmara de Lobos 131 Moderado Caminha 812 Muito elevado (desceu) Campo Maior 140 Moderado (desceu) Cantanhede 543 Muito elevado Carrezeda de Ansiães 159 Moderado Carregal do Sal 324 Elevado (subiu) Cartaxo 696 Muito elevado Cascais 135 Moderado (desceu) Castanheira de Pêra 153 Moderado Castelo Branco 491 Muito elevado (subiu) Castelo de Paiva 1152 Extremamente elevado Castelo de Vide 274 Elevado (subiu) Castro Daire 441 Elevado Castro Marim 64 Moderado Castro Verde 245 Elevado (subiu) Celorico da Beira 1241 Extremamente elevado Celorico de Basto 882 Extremamente elevado Chamusca 544 Muito Elevado (subiu) Chaves 1.182 Extremamente elevado (subiu) Cinfães 1189 Extremamente elevado Coimbra 509 Elevado Condeixa-a-nova 468 Elevado Constância 447 Elevado (desceu) Coruche 411 Elevado (desceu) Covilhã 763 Muito Elevado Crato 1246 Extremamente elevado Cuba 609 Muito Elevado (subiu) Elvas 278 Elevado Entroncamento 320 Elevado Espinho 1447 Extremamente elevado Esposende 995 Extremamente elevado (subiu) Estarreja 654 Muito elevado Estremoz 220 Moderado (desceu) Évora 530 Muito Elevado (subiu) Fafe 2151 Extremamente elevado Faro 293 Elevado Felgueiras 1.941 Extremamente elevado Ferreira do Alentejo 166 Moderado Ferreira do Zêzere 214 Moderado Figueira da Foz 781 Muito Elevado Figueira de Castelo Rodrigo 806 Muito elevado (desceu) Figueiró dos Vinhos 180 Moderado Fornos de Algodres 155 Moderado Freixo de Espada à Cinta 3.153 Extremamente elevado Fronteira 202 Moderado Funchal 97 Moderado Fundão 649 Muito elevado Gavião 1.440 Extremamente elevado (subiu) Góis 158 Moderado Golegã 375 Elevado (subiu) Gondomar 1196 Extremamente elevado Gouveia 379 Elevado (subiu) Grândola 342 Elevado Guarda 654 Muito elevado Guimarães 2293 Extremamente elevado Horta 7 Moderado Idanha-a-Nova 236 Moderado (desceu) Ílhavo 641 Muito elevado Lagoa 417 Elevado Lagoa (R.A Açores) 197 Moderado Lagos 270 Elevado Lajes das Flores 0 Moderado Lajes dos Picos 0 Moderado Lamego 651 Muito elevado Leiria 356 Elevado Lisboa 644 Muito elevado Loulé 268 Elevado (subiu) Loures 622 Muito elevado Lourinhã 155 Moderado Lousã 525 Muito Elevado (subiu) Lousada 2415 Extremamente elevado Mação 302 Elevado (subiu) Macedo de Cavaleiros 916 Muito elevado Machico 50 Moderado Madalena 0 Moderado Mafra 466 Elevado Maia 1015 Extremamente elevado Mangualde 416 Elevado (desceu) Manteigas 1363 Extremamente elevado Marco de Canaveses 1373 Extremamente elevado Marinha Grande 330 Elevado Marvão 699 Muito Elevado (subiu) Matosinhos 948 Elevado (desceu) Mealhada 537 Muito elevado Mêda 414 Elevado (desceu) Melgaço 383 Elevado Mértola 98 Moderado Mesão Frio 328 Elevado Mira 532 Muito Elevado (subiu) Miranda do Douro 717 Muito Elevado Miranda do Corvo 1291 Extremamente elevado (subiu) Mirandela 538 Muito elevado Mogadouro 512 Muito elevado Moimenta da Beira 144 Moderado Moita 407 Elevado Monção 448 Elevado Monchique 355 Elevado (subiu) Mondim de Basto 1540 Extremamente elevado (subiu) Monforte 269 Elevado Montalegre 545 Muito Elevado (subiu) Montemor-o-Novo 358 Elevado Montemor-o-Velho 456 Elevado Montijo 399 Elevado Mora 556 Muito elevado Mortágua 318 Elevado Moura 51 Moderado Mourão 327 Elevado (subiu) Murça 805 Muito elevado Murtosa 953 Muito elevado Nazaré 473 Elevado (desceu) Nelas 170 Moderado (desceu) Nisa 808 Muito elevado Nordeste 21 Moderado Óbidos 236 Moderado Odemira 417 Elevado (subiu) Odivelas 533 Muito elevado Oeiras 401 Elevado Oleiros 680 Muito Elevado Olhão 185 Moderado Oliveira de Azeméis 1318 Extremamente elevado Oliveira de Frades 413 Elevado (desceu) Oliveira do Bairro 700 Muito elevado Oliveira do Hospital 151 Moderado Ourém 549 Muito elevado Ourique 65 Moderado Ovar 1012 Extremamente elevado Paços de Ferreira 1985 Extremamente elevado Palmela 358 Elevado Pampilhosa da Serra 619 Muito elevado Paredes 1553 Extremamente elevado Paredes de Coura 281 Elevado Pedrógão Grande 59 Moderado Penacova 562 Muito elevado Penafiel 1860 Extremamente elevado Penalva do Castelo 478 Elevado Penamacor 421 Elevado (desceu) Penedono 463 Elevado Penela 519 Muito elevado Peniche 483 Muito Elevado (subiu) Peso da Régua 279 Elevado Pinhel 94 Moderado Pombal 589 Muito elevado Ponta Delgada 230 Moderado Ponta do Sol 35 Moderado Ponte da Barca 546 Muito Elevado (subiu) Ponte de Lima 818 Muito elevado Ponte de Sor 167 Moderado Portalegre 1538 Extremamente elevado Portel 0 Moderado Portimão 438 Elevado Porto 1019 Extremamente elevado Porto de Mós 292 Elevado Porto Moniz 43 Moderado Porto Santo 0 Moderado Póvoa do Lanhoso 1856 Extremamente elevado Póvoa do Varzim 1962 Extremamente elevado Povoação 270 Elevado (subiu) Proença-a-Nova 370 Elevado (desceu) Redondo 315 Elevado Reguengos de Monsaraz 649 Muito elevado Resende 523 Muito elevado Ribeira Brava 24 Moderado Ribeira de Pena 233 Moderado (desceu) Ribeira Grande 134 Moderado Rio Maior 427 Elevado Sabrosa 304 Elevado (desceu) Sabugal 869 Muito elevado Salvaterra de Magos 366 Elevado Santa Comba Dão 191 Moderado Santa Cruz 105 Moderado Santa Cruz da Graciosa 48 Moderado Santa Cruz das Flores 92 Moderado Santa Maria da Feira 1577 Extremamente elevado Santa Marta de Penaguião 667 Muito elevado Santana 45 Moderado Santarém 502 Muito Elevado (subiu) Santiago do Cacém 142 Moderado Santo Tirso 1762 Extremamente elevado São Brás de Alportel 144 Moderado São João da Pesqueira 337 Elevado São Pedro do Sul 435 Elevado (desceu) São Roque do Pico 31 Moderado São Vicente 19 Moderado Sardoal 829 Muito Elevado (subiu) Sátão 829 Muito elevado Seia 688 Muito elevado Seixal 550 Muito elevado Sernancelhe 56 Moderado Serpa 454 Elevado Sertã 103 Moderado Sesimbra 390 Elevado Setúbal 501 Muito elevado Sever do Vouga 450 Elevado (desceu) Silves 188 Moderado Sines 569 Muito elevado Sintra 536 Muito elevado Sobral de Monte Agraço 441 Elevado Soure 415 Elevado Sousel 91 Moderado Tábua 238 Moderado Tabuaço 215 Moderado Tarouca 602 Muito elevado Tavira 236 Moderado Terras de Bouro 393 Elevado Tomar 321 Elevado Tondela 235 Moderado (desceu) Torre de Moncorvo 624 Muito elevado Torres Novas 415 Elevado Torres Vedras 490 Muito Elevado (subiu) Trancoso 439 Elevado Trofa 1960 Extremamente elevado Vagos 576 Muito elevado Vale de Cambra 1252 Extremamente elevado Valença 1415 Extremamente elevado Valongo 1291 Extremamente elevado Valpaços 898 Muito elevado Velas 39 Moderado Vendas Novas 62 Moderado Viana do Alentejo 214 Moderado (desceu) Viana do Castelo 575 Muito Elevado (subiu) Vidigueira 91 Moderado Vieira do Minho 1436 Extremamente elevado Vila da Praia da Vitória 174 Moderado Vila de Rei 60 Moderado Vila do Bispo 446 Elevado Vila do Conde 1807 Extremamente elevado Vila do Porto 89 Moderado Vila Flor 199 Moderado Vila Franca de Xira 560 Muito elevado Vila Franca do Campo 63 Moderado Vila Nova da Barquinha 281 Elevado Vila Nova de Cerveira 401 Elevado Vila Nova de Famalicão 2107 Extremamente elevado Vila Nova de Foz Côa 523 Muito elevado Vila Nova de Gaia 1102 Extremamente elevado Vila Nova de Paiva 789 Muito elevado Vila Nova de Poiares 519 Muito Elevado (subiu) Vila Pouca de Aguiar 828 Muito elevado Vila Real 654 Muito elevado Vila Real de Santo António 133 Moderado Vila Velha de Rodão 0 Moderado Vila Verde 107 Extremamente elevado (subiu) Vila Viçosa 196 Moderado (desceu) Vimioso 696 Muito Elevado (subiu) Vinhais 347 Elevado Viseu 461 Elevado Vizela 1937 Extremamente elevado Vouzela 312 Elevado (subiu)

De acordo com a DGS, a incidência cumulativa revelada esta segunda-feira "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística. Habitualmente é expressa em número de casos por 100.000 habitantes".