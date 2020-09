Apesar do apelo ao respeito pelas normas de segurança e de contenção da pandemia de covid-19, o aeroporto de Lisboa continua com grandes filas de espera que acabam por resultar em ajuntamentos que desrespeitam as regras.

Foi o que aconteceu na manhã deste domingo na zona das chegadas, onde, só para receberem os comprovativos dos testes à covid-19, passageiros de 12 voos estiveram cerca de 50 minutos à espera num espaço pequeno para que as normas de segurança pudessem ser cumpridas.

As imagens que se seguem foram filmadas por um dos passageiros desses 12 voos, que tinha acabado de chegar da cidade brasileira de São Paulo.

Ao todo, só do Brasil chegaram cinco aviões, aos quais se juntaram outros quatro da América do Norte e outros três provenientes de África.

Contactada pela TVI, a ANA Aeroportos confirmou um "constrangimento pontual", que acabou por gerar uma "fila mais demorada". A entidade refere que, com o objetivo de minimizar o impacto e a aglomeração no local, reforçou os recursos para apoio ao passageiro e a manutenção do distanciamento físico.