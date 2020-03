Foram confirmados esta quarta-feira três casos de infeção por Covid-19 na na freguesia de Parada do Monte, concelho de Melgaço.

A Câmara Municipal decidiu estabelecer uma cerca sanitária na freguesia devido aos focos de infeção.

Em declarações à TVI24, o presidente da câmara de Melgaço, Manoel Batista, explicou que a medida visa "condicionar as ligações" em estreita coordenação com a junta de freguesia e a paróquia, de forma a "acautelar a saúde e a vida" dos 370 habitantes da aldeia de Parada do Monte.

Depois de uma conversa com os elementos locais de saúde e segurança, achei que deveria tomar esta iniciativa de condicionar fortemente a circulação de Parada do Monte para fora”, explicou.

O presidente da câmara revelou ainda que as pessoas infetadas com o novo coronavírus na aldeia são pessoas "com muita idade, todos com mais de 80 anos". Os três idosos estão hospitalizados, mas, de acordo com Manoel Batista, sem correr qualquer risco de vida.