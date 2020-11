Um total de 156 bombeiros estão atualmente infetados com covid-19, avançou esta terça-feira, no parlamento, a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar.

