Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais nove mortos e 2.527 novos casos de covid-19, de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde 2 de setembro que não se registavam tantos casos diários.

A taxa de incidência subiu consideravelmente desde a última segunda-feira, de 156,5 para 173,7 casos por 100.000 habitantes. Já o R(t), índice de transmissibilidade, subiu ligeiramente de 1,16 para 1,17.

De acordo com a DGS, 849 dos novos casos ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 620 na região Centro, 616 no Norte, 215 no Algarve, 140 no Alentejo, 44 nos Açores e 43 na Madeira.

Relativamente aos óbitos, três registaram-se na região de Lisboa, três no Centro, dois no Norte e um no Algarve.

Quanto às hospitalizações, há mais 28 pessoas internadas com a doença, num total de 514. Nas unidades de Cuidados Intensivos, há mais cinco internados, num total de 75.

O país tem, neste momento, cerca de 40.000 casos ativos (mais 1.1528 que terça-feira) e mais de 36.000 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde (mais 1.639).

Já o número de recuperados subiu para 1.054.599 milhões, com mais 990 altas.

Desde o início da pandemia já morreram 18.283 doentes dos 1.112.682 infetados.