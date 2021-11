Portugal regista, nesta sexta-feira, mais cinco mortos e 2.371 novos casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os óbitos (uma mulher e quatro homens) foram registados nas regiões Centro (2), Norte, Lisboa e Madeira. Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais casos diários, 38% do total (900), seguindo-se o Norte, com 25% (592), e o Centro com 19,3% (458).

Nas últimas 24 horas, os casos ativos subiram para 42.271 (mais 1.136 que na quinta-feira), havendo ainda mais de 40.000 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde (mais 2.628 casos suspeitos).

A taxa de incidência foi atualizada e, relativamente a quarta-feira, subiu de 173,7 para 191,2 casos de infeção por 100.000 habitantes a nível nacional. Já o R(t), o índice de transmissibilidade, manteve-se em 1,17.

Mais cinco doentes deram entrada no hospital, para um total de 528 internamentos, e mais sete foram internados em cuidados intensivos, unidades onde se encontram 79 pessoas.

Por outro lado, mais 1.230 pessoas recuperam da doença, totalizando 1.056.880 de recuperados.

Desde o início da pandemia já morreram 18.300 doentes dos 1.117.451 milhões de infetados.

Boletim da DGS - 19 de nove... by TVI24