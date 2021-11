Há mais 18 mortos e 1475 infetados nas últimas 24 horas em Portugal. O número de internados continua a aumentar, tendo ultrapassado hoje os 600.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira, oito dos óbitos registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), quatro no Centro, dois na região Norte, dois no Algarve e dois na Madeira.

No que diz respeito aos novos casos, foi também na região de LVT que se registou o maior aumento de infetados: mais 497, seguindo-se o Norte, com mais 470, o Algarve com 176, o Centro com 159, o Alentejo com 108, a Madeira com 62 e os Açores com três novos casos.

O relatório indica ainda que há mais 31 pessoas internadas em enfermaria, num total de 628. Já em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), há mais quatro doentes hospitalizados, num total de 93.

Há ainda mais 658 pessoas recuperadas da doença.