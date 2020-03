A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou, na conferência de imprensa conjunta da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Ministério da Saúde, esta sexta-feira, que existe mais um caso de um doente recuperado de Covid-19.

Há mais casos recuperados, pelo menos mais um, e há doentes a fazer convalescença em casa neste momento”, referiu a responsável.

A diretora-geral da Saúde não avançou mais pormenores sobre este segundo caso de um doente recuperado em Portugal, mas destacou que existem doentes infetados a concluir o período de convalescença nas suas casas.

O tempo de internamento num hospital pode não corresponder ao tempo em que a pessoa está a ser acompanhada no período de convalescença”, explicou a diretora-geral da Saúde.

Nesta conferência de imprensa, Graça Freitas apelou a todos os portugueses que façam, durante um período limitado, uma alteração na rotina para minimizar os contactos com outras pessoas.

Todos estávamos habituados a um determinado padrão epidémico, que não é o que se esta a verificar agora. Não vamos entrar em pânico, vamos ter muitos doentes, mas felizmente a maior parte vai ter uma doença ligeira a moderada", disse Graça-Freitas.

Esta sexta-feira soube-se que a aluna da Escola Secundária de Coruche que foi infetada com Covid-19 teve alta hospitalar, estando já em casa. A informação foi confirmada por Francisco Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Coruche (Santarém). O autarca disse ter “boas notícias”, pois, além de o último teste realizado à jovem ter dado negativo para o novo coronavírus, não se registou mais nenhum novo caso no concelho desde a passada terça-feira.

Também esta sexta-feira foi noticiado que duas famílias de Lousada que estavam internadas no Hospital de São João, no Porto, deverão regressar esta sexta-feira às suas residências. Segundo o vereador da Saúde, Nelson Oliveira, a autarquia foi contactada pela assistente social do hospital, dando conta daquela informação, envolvendo uma família de quatro pessoas e outra de duas.