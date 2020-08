Há pelo menos 45 casos de Covid-19 no Lar São José, no Barreiro. O lar pertence à Santa Casa da Misericórdia do Barreiro, que garante ter testado todos os funcionários e utentes.

Os utentes infetados estão em isolamento nas instalações, à exceção de três, que tiveram de ser hospitalizados.

Sara de Oliveira, provedora da Santa Casa da Misericórdia do Barreiro, explicou, em declarações à TVI, que os primeiros três casos foram detetados na terça-feira e que, de imediato, foram agilizados os meios para a realização de testes a todos os utentes e funcionários.

Na sexta-feira tínhamos todos os resultados, alguns testaram positivo outros testaram negativo", sublinhou, sem confirmar o número de casos, apurado pela TVI.

Entre os casos positivos há utentes, mas também funcionários.

A provedora afirmou que os utentes infetados foram isolados, admitindo dificuldades ao nível de espaço, nas instalações.

Separámos os utentes que testaram positivo, que estão isolados num piso e todos os outros tentamos acomodá-los no piso inferior", afirmou.

A responsável garantiu ainda que foram seguidas todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde e que, a "monitorização continua a ser feita e várias vezes ao dia".