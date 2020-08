A GNR de Torre de Dona Chama, no concelho de Mirandela, deteve no domingo um homem na feira da Bouça por "anunciar a venda de produtos para a cura da covid-19, entre outras doenças", indicou esta segunda-feira fonte policial.

Durante uma ação de policiamento na feira da Bouça (Mirandela) os militares da Guarda verificaram que um feirante publicitava a venda de um produto para prevenir e curar as pessoas contra várias doenças, entre elas a covid-19”, transmitida pelo o vírus SARS-CoV-2, indicou à Lusa o tenente-coronel Paulo Azevedo, do gabinete de Relações Públicas do comando de Bragança do GNR.