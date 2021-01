O hospital de campanha na Cidade Universitária de Lisboa para receber doentes covid-19 deve “abrir durante esta semana”, avançou hoje o coordenador da Estrutura Hospitalar de Contingência de Lisboa, António Diniz, indicando que falta concluir a constituição das equipas.

Estamos a fazer todos os possíveis para abrir durante esta semana. Estamos a ultimar os recursos humanos e a constituição das equipas, quer de médicos, quer de enfermeiros, quer de assistentes operacionais, quer de assistentes técnicos” , disse o pneumologista António Diniz, escusando-se a indicar uma data concreta para a abertura do hospital de campanha.

Em declarações à agência Lusa, o coordenador da Estrutura Hospitalar de Contingência de Lisboa disse que o equipamento vai dispor de um total de 58 camas - pode abrir com menos, mas o crescimento dessa disponibilidade será “muito rápido”.

Iremos abrir, provavelmente, com menos camas, mas estamos a ultimar toda a infraestrutura e mesmo a estrutura de recursos humanos já para a totalidade das camas”, afirmou António Diniz, referindo que as instalações têm inclusive um conjunto de camas com suporte de oxigénio.