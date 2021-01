O Centro Hospitalar Universitário São João, do Porto, vai este sábado proceder ao resgate de um doente que está internado com covid-19 no Hospital Fernando Fonseca, também conhecido como Amadora-Sintra.

Toda a transferência será feita com recurso ao método ECMO (Oxigenação por Membrana Corporal), um complexo suporte de vida que é utilizado em doentes com falência cardiovascular ou pulmonar.

Na prática, esta técnica é utilizada para substituir de forma parcial ou total as funções respiratória ou circulatória de um doente.

Ao que a TVI apurou, o São João tem já 15 doentes internados nos cuidados intensivos com recurso a esta técnica.

Adicionalmente, a unidade hospitalar adiantou que já foram vacinados cerca de 1.900 profissionais de saúde, 1.500 dos quais referentes à segunda toma.

O São João tem nesta altura perto de 160 doentes internados com covid-19, 45 dos quais admitidos em unidades de cuidados intensivos. A situação naquele que é um dos maiores hospitais do país é, por agora, menos stressante que noutras unidades, pelo que está a receber muitos doentes de outros hospitais.

O Hospital Amadora-Sintra teve uma sobrecarga na rede de oxigénio no início desta semana, o que obrigou à transferência de dezenas de doentes.

Portugal registou este sábado 293 mortes relacionadas com a covid-19 e 12.435 casos de infeção por SARS-CoV-2, atingindo, assim, as cinco mil mortes só no mês de janeiro, segundo a DGS.