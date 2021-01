O Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, tem este domingo 242 doentes infetados por SARS-CoV-2, dos quais 204 internados em enfermaria, 27 doentes em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e 11 em Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD).

Os números são avançados pela administração do hospital, que adverte, mais uma vez, para a sobrelotação do Serviço de Urgência Geral, na vertente da área respiratória, e renova o apelo à população dos concelhos de Almada e Seixal, para, em caso de doença, recorrer em primeiro lugar ao médico de família e Centros de Saúde.

A população deve dirigir-se primeiro às áreas dedicadas para doentes respiratórios - ADR – da Trafaria e do Seixal que, aos sábados e domingos, funcionam entre as 8:00 e as 20:00. O HGO alerta a população para que reserve as situações mais complexas, graves, agudas e urgentes para serem assistidas no hospital”, pode ler-se na nota do hospital.