A Direção Regional de Saúde dos Açores decidiu esta quarta-feira confinar toda a população da ilha do Corvo, depois de ter sido detetado um caso positivo de covid-19 oriundo do local.

O caso foi detetado na cidade da Horta, na ilha do Faial, esta terça-feira.

O confinamento do Corvo vai durar enquanto decorrer a testagem aos contactos próximos do caso positivo e até que sejam conhecidos os respetivos resultados.

Perante o cenário de possível surto na ilha do Corvo, a mais pequena do arquipélago, a autoridade local de saúde pede que sejam cumpridas as regras sanitárias e que sejam levados em conta os diferentes sintomas ligados ao novo coronavírus.

A Autoridade de Saúde Regional informa que deslocará dois profissionais de enfermagem para a ilha do Corvo, de forma a que a testagem alargada à população da ilha possa ocorrer de forma mais célere", acrescenta.

Desde o início da pandemia foram detetados no arquipélago 3.448 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 24 óbitos e 2.818 recuperações.