A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) esclareceu esta quarta-feira que Portugal tem stock disponível do medicamento remdesivir, um dos primeiros a revelar eficácia no tratamento à doença Covid-19.

A garantia da autoridade surge na sequência das notícias de uma compra massiva do fármaco por parte dos Estados Unidos.

Em comunicado, o Infarmed esclarece que "este medicamento esteve sempre disponível em Portugal", sendo que "todos os pedidos de acesso ao medicamento pelos hospitais nacionais foram concedidos".

O remdesivir obteve um parecer positivo por parte do Comité de Medicamentos de Uso Humano da Agência Europeia de Medicamentos, e o Infarmed revela que a autorização deverá ser concedida em breve pela Comissão Europeia.

Esta autorização será condicional por ainda se aguardarem resultados confirmatórios", acrescenta a nota.

Apesar de ainda não haver autorização da comissão, o fármaco pode ser utilizado através de pedidos de autorização de utilização excecional, caso os médicos entendem que esse uso pode ser aplicado num determinado caso de infeção por Covid-19.

Todos os pedidos de acesso ao medicamento pelos hospitais nacionais foram concedidos", refere o comunicado do Infarmed.

O Infarmed adianta ainda que, após contactar o laboratório que produz o remdesivir, foi revelado que não se espera quaisquer constragimentos no acesso ao tratamento por parte dos doentes portugueses.

A utilização do remdesivir está prevista em casos de infeção por Covid-19 em adultos e adolescentes a partir dos 12 anos que apresentem sintomas como pneumonia, e que requerem oxigénio suplementar.