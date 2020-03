O novo coronavírus já infetou 30 pessoas em Portugal, avança a Direção-Geral de Saúde, sublinhando ainda que existem mais 57 casos suspeitos.

Este domingo, a presidente da Câmara Municipal de Portimão confirmou à TVI que uma adolescente de 16 anos que esteve recentemente em Itália foi contagiada com o novo coronavírus. A adolescente está internada no Hospital Dona Estefânia.

Na manhã de domingo, o novo coronavírus foi diagnosticado a mais quatro pessoas; durante a tarde, confirmou-se o mesmo diagnóstico noutros três doentes.

Nesta altura, estão internados no Hospital de São João, no Porto, 17 doentes com Covid-19; seis estão ainda no Hospital de Santo António, também no Porto, e em Lisboa estão internadas seis pessoas no Hospital Curry Cabral e uma pessoa no Hospital Dona Estefânia.

Segundo o relatório da situação epidemiológica em Portugal, há seis casos importados - cinco de Itália e um de Espanha, sendo que existem ainda quatro cadeias de transmissão ativas.

A DGS avança ainda que existem 56 casos a aguardar resultado laboratorial.