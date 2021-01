O presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos retratou este domingo a situação preocupante vivida nos hospitais portugueses e sublinhou que a pressão provocada pela pandemia de covid-19 obrigou mesmo a que se cancelasse cirurgias oncológicas.

Estamos a fechar enfermarias para abrir enfermarias especializadas a covid, já vimos situações em que temos de cancelar cirurgias oncológicas ", disse Alexandre Valentim Lourenço, que também é médico do Hospital de Santa Maria.

Valentim Lourenço referiu que há hospitais que já esgotaram a sua capacidade e que agora é o tempo de "compensar os erros cometidos em dezembro", nomeadamente relativos às restrições (ou à falta delas) impostas durante o Natal e o Ano Novo.

Este novo confinamento é fruto de um objetivo de rapidamente diminuir os níveis de infeção. Tarefa impossível se a população não cumprir as regras.

Começa a ser preocupante a forma como se está a encarar este confinamento. Vejo ruas cheias, lojas com pessoas, desporto em grupo", retrata o presidente do Conselho Regional do Sul, destacando que, ao praticarmos desporto, propagamos uma quantidade maior de partículas, que não são impedidas pela máscara.