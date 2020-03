Uma idosa residente no Lar de Nossa Senhora da Conceição, em Turquel, em Alcobaça, no distrito de Leira, testou positivo para covid-19 e na instituição há outros utentes com sintomas, informou esta terça-feira o município.

A idosa, com 86 anos, está internada no Hospital de Leiria e “o resultado positivo foi confirmado ontem [segunda-feira] à noite”, disso o presidente da Câmara de Alcobaça, Paulo Inácio, à agência Lusa.

De acordo com o autarca, as autoridades de saúde estão a articular-se para “serem testados todos os funcionários e utentes” do Lar de Nossa Senhora da Conceição e “estão a ser criadas zonas de separação para pessoas que apresentam sintomas”.

Luis Santos, sócio do lar, confirmou à Lusa que “há outros utentes e funcionárias com sintomas”, mas a administração “ainda não obteve das autoridades de saúde a garantia de que todos serão testados”.

A administração afirmou ainda que “há outros utentes internados, com outras patologias”, não mais nenhum caso confirmado de covid-19.

O lar de Nossa Senhora da Conceição, na freguesia de Turquel, acolhe idosos em alojamento permanente ou temporário, e conta ainda com centro de dia e serviços de recuperação.

Tem 36 idosos em permanência e 19 trabalhadores.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 750 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 36 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 148.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito na segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 140 mortes, mais 21 do que na véspera (+17,6%), e 6.408 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 446 em relação a domingo (+7,5%).