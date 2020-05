Graça Freitas, durante a conferência de imprensa diária esta quinta-feira , referiu ainda que este lar está a aplicar o plano de contingência que tinha sido criado e “foi conseguido o reforço de 13 auxiliares” , a partir de sexta-feira, para “substituir os trabalhadores doentes e dar apoio aos utentes, sem que as equipas se cruzem entre pisos” .

A direção do Centro de Bem Estar Social de Queluz anunciou esta quinta-feira que há 30 pessoas infetadas pelo novo coronavírus. O lar no concelho de Sintra registou duas vítimas mortais.

Continuar a ler

VÍDEO MAIS VISTO

Suspeito da morte do rapper Mota Jr. detido no aeroporto do Porto