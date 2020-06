Lisboa e Vale do Tejo (LVT) é esta terça-feira a região com mais casos de novos infetados por coronavírus, com 81,02% dos 195 casos reportados, seguida do Norte, com 14,87%, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A cidade de Lisboa, com um total de 2.447 (+38 do que no dia anterior), é também o concelho com maior número de infetados no país, e a região de saúde de LVT a que tem esta terça-feira mais novos casos, um total de 158, em comparação com segunda-feira, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), esta terça-feira divulgado.

No entanto, o destaque na área metropolitana de Lisboa vai para o concelho de Sintra que, de acordo com o boletim diário, tem mais 182 infetados, para 1.355, sendo apenas indicado que este número inclui atualizações das notificações médicas dos últimos quatro dias.

A Lusa questionou a DGS sobre o critério da distribuição dos 182 casos atribuídos esta terça-feira a Sintra pelos últimos quatro dias, mas ainda não obteve resposta.

Por regiões, além dos 158 novos casos de hoje em LVT, existem também 29 no Norte, seis no Centro, um caso no Alentejo e também um caso na Madeira.

Em relação ao boletim divulgado na segunda-feira, LVT representa 81,02% destes novos casos, para um total de 11.493, o Norte 14,87%, para um total de 16.789, e o Centro de 3,07%, para 3.753 casos.

O Alentejo e a Madeira, ambos com uma nova infeção, representam 0,51% do total desta terça-feira para 260 e 91 casos totais, respetivamente.

Nos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, além de Lisboa (2.447) e de Sintra (1.355), Loures está com 1.089 (+23), a Amadora com 890 (+29), Odivelas 581 (+16), Cascais 579 (+4), Oeiras 446 (+3), Vila Franca de Xira 427 (+14), Almada 402 (+6) e o Seixal 397 (+12).

No Norte, os concelhos com mais casos acumulados são os de Vila Nova de Gaia (1.578, +11), do Porto (1.358, +1), de Matosinhos (1.281, +1), de Braga (1.225, igual) e de Gondomar (1.083, também sem novos casos).

Portugal regista esta terça-feira 1.436 mortes relacionadas com a covid-19, mais 12 do que na segunda-feira, e 32.895 infetados, mais 195, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de segunda-feira, em que se registavam 1.424 mortos, esta terça-feira constatou-se um aumento de óbitos de 0,8% e um aumento de 0,6% de casos de infeção.

Na Região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado maior número de surtos, há mais 158 casos de infeção (+1,4%).

Em termos de óbitos, o Norte soma um total de 795, LVT 370, o Centro 240, o Algarve e os Açores 15 óbitos cada um e o Alentejo um.