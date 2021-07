Os concelhos de Lisboa e Porto são dois dos 45 concelhos que vão ter restrições para combater a pandemia de covid-19 na próxima semana, segundo anunciou esta quinta-feira o Governo.

Esta decisão foi tomada pelo Executivo após reunião em Conselho de Ministros, no qual ficou definido que os concelhos que apresentem uma taxa de incidência de 120 casos por 100 mil habitantes em duas semanas seguidas ou de 240 casos por 100 mil habitantes numa semana, passam a aplicar-se as seguintes medidas:

• Teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam;

• Restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22h30 (no interior, com um máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanada, 10 pessoas por grupo);

• Espetáculos culturais até às 22h30;

• Casamentos e batizados com 50 % da lotação;

• Comércio a retalho alimentar, não alimentar e prestação de serviços até às 21h00;

• Permissão de prática de todas as modalidades desportivas, sem público;

• Permissão de prática de atividade física ao ar livre e em ginásios;

• Eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela Direção -Geral da Saúde (DGS);

• Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação.

Estas medidas passam a aplicar-se aos seguintes concelhos: