A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que apresenta o risco de transmissibilidade (RT) de Covid-19 mais elevado do país, mas “com tendência decrescente”. disse a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Há de facto ligeiras assimetrias. Neste momento, a região de Lisboa e Vale do Tejo é aquela que tem um RT um bocadinho mais elevado do que as outras, mas com tendência decrescente”, disse Graça Freitas na conferência de imprensa diária sobre a evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal