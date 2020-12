A maior parte dos utentes do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Rio Maior, Santarém, está infetada com covid-19, com a doença a ter infetado também um terço dos funcionários, disse esta quarta-feira o presidente da Câmara.

Filipe Santana disse à agência Lusa que o Lar da Santa Casa conta com cerca de 75 pessoas, entre trabalhadores e utentes, e que cerca de 50 estão infetados com o novo coronavírus, que provoca a doença covid-19.

Filipe Santana disse não ter os números precisos mas avançou que de 37 utentes apenas cinco não estão positivos e que entre as quatro dezenas de funcionários e prestadores de serviços há 18 pessoas infetadas.

Hoje mesmo, disse à Lusa, foi feita uma visita técnica de elementos da saúde pública, do município e da segurança social e “tecnicamente a situação está a ser acompanhada”.

Filipe Santana disse que sobre o caso “a câmara agiu em conformidade” e remeteu informações mais precisas para quinta-feira.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.718.209 mortos resultantes de mais de 77,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.343 pessoas dos 383.258 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.