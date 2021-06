As autoridades de saúde administraram mais 264 mil vacinas contra a covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número total de inoculações no continente para 8.355 milhões.

De acordo com dados da task-force dados durante a manhã desta quarta-feira, ontem foram administradas mais 149 mil primeiras doses, sendo que o total ultrapassa agora os cinco milhões (5,047 milhões de primeiras doses).

O número de pessoas plenamente inoculadas subiu esta terça-feira aos 3.308 milhões - mais 115 mil do que na segunda-feira.

De acordo com dados divulgados pela Direção-Geral de Saúde, na faixa dos idosos com mais de 80 anos, 98% da população (666.831 pessoas) já tem a vacinação iniciada e 93% (634.488) completa.

A quase totalidade das pessoas do grupo entre os 65 e os 79 anos (98%) também já tem pelo menos uma dose tomada, percentagem que baixa para os 64% (1.043.836) no que se refere à vacinação completa contra a covid-19.

A maior subida percentual registou-se esta semana na faixa entre 50 e 64 anos, estando agora 85% (1.847.758) das pessoas deste grupo já com a vacinação iniciada e 51% (1.103.443) com o seu processo vacinal completo.

No que diz respeito ao grupo etário entre os 25 e os 49 anos, subiu de 26% para 35% (1.177.235) as pessoas que já iniciaram a vacinação, enquanto 14% (476.675) já terminaram a vacinação, indica ainda a DGS.

Desde o início do plano de vacinação contra a covid-19, a 27 de dezembro de 2020, Portugal já recebeu mais de 9,5 milhões de vacinas, com 8,3 milhões já distribuídas pelos postos de vacinação do território continental e pelas duas regiões autónomas.