Mais de 50 mil pessoas já solicitaram o agendamento para serem vacinados contra a covid-19 em território nacional, avançou Luís Goes Pinheiro, o "pai" do novo portal de auto-agendamento da inoculação.

O presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde avançou ainda que os critérios para aceder a esta funcionalidade prendem-se pela idade (pessoas com ou mais de 65 anos) e pela disponibilidade dos próprios centros de vacinação.

Os utentes são assim parte ativa desta gestão de logística que, na ótica da task force para a vacinação, vai ajudar a libertar os constrangimentos relacionados com o agendamento na primeira fase.

O pedido de agendamento pode ser feito a partir daqui e, diz o Vice-almirante Gouveia e Melo, deverá "aliviar muita carga de trabalho administrativa, já que são as próprias pessoas que aderem ao processo consoante as suas disponibilidades e preferências".