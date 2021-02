A Ordem dos Médicos (OM) está apelar ao Governo pela vacinação de todos os médicos contra a covid-19.

Através da petição pública "Pela Vacinação Imediata de Todos os Médicos", divulgada esta segunda-feira, a OM alerta que "os profissionais de saúde continuam longe de estarem todos vacinados".

A forma como tem sido gerido o Plano de Vacinação Covid-19 não está a honrar o nosso país e as vergonhas que se têm vindo a acumular ultrapassam o limite do aceitável. As prioridades definidas pela OMS e pela Comissão Europeia, e que foram também assumidas pela DGS, não estão a ser cumpridas", pode ler-se no manifesto, que acompanha a Petição.