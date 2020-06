Um doente infetado com Covid-19 no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa e que foi transferido para outro hospital morreu, confirmou esta sexta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia em Portugal.

Um dos doentes que foi transferido terá falecido numa outra unidade de saúde e, portanto, há um óbito lamentar", adiantou Marta Temido, quando questionada sobre o estado dos doentes que foram detetados com Covid-19 no Serviço de Hematologia do IPO de Lisboa.

O IPO informou, entretanto, que o doente que morreu sofria de “doença avançada e múltiplas complicações prévias”.

Na quarta-feira, o IPO informou que oito profissionais e 12 doentes internados no Serviço de Hematologia tinham sido diagnosticados com Covid-19 e que os pacientes foram transferidos para outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Esta sexta-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, avançou, citando dados do IPO, que os testes que foram feitos para este foco detetaram 13 profissionais e 17 doentes com Covid-19, perfazendo um total de 30. Contudo, frisou, apesar do número de casos, "a situação está controlada".

"Os profissionais positivos ou contactos positivos estão em casa, os doentes foram transferidos para outros hospitais e o serviço foi reorganizado, disse, sublinhando que "o IPO tem um excelente plano de contingência e um excelente plano de organização que tem permitido fazer face a todas as outras situações e a esta também".

Segundo Graça Freitas, desde o início da pandemia foram identificados 88 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, graças ao "excelente plano de contingência" do IPO que "testa regularmente os seus profissionais, testa os seus prestadores de serviços e testa os seus doentes".

Outro doente do IPO transferido para os cuidados intensivos

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, o IPO informou que outro doente com Covid-19, que tinha sido diagnosticado com pneumonia, foi transferido para uma unidade de cuidados intensivos “para maior vigilância, atendendo à avaliação clínica”.

Segundo o instituto, “os doentes internados e com infeção foram transferidos para outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde, onde estão a ser acompanhados por equipas especializadas, em estreita articulação com o Serviço de Hematologia do IPO Lisboa”.

Os doentes com resultados negativos permanecem internados no IPO, “onde têm acesso aos cuidados de que necessitam, com todas as condições de segurança”.

O hospital adianta que tem estado a acompanhar todas as situações clínicas dos doentes transferidos e em ambulatório de forma a garantir a continuidade dos cuidados necessários.

Até esta sexta-feira, e desde o início da pandemia, o IPO de Lisboa regista 88 casos de infeção (40 profissionais, 33 doentes e 15 prestadores externos).

O IPO afirma que implementa todos os procedimentos de segurança e reforça a importância de os doentes manterem as consultas e os tratamentos agendados.

De entre os procedimentos aplicados, destaca-se a realização de testes de diagnóstico de Covid-19 aos doentes que fazem tratamentos de quimioterapia e radioterapia, que vão realizar cirurgia ou exame médico invasivos e a todos os que necessitam de internamento ou apresentam sintomas suspeitos.

Portugal registou, nas útlimas 24 horas, três mortos e 375 novos casos de infeção pelo novo coronavírus. Só a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) regista 284 novos casos, 75,7% do total de novas infeções. Na região de LVT, a pandemia atingiu já os 16.255 casos confirmados.