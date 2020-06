O professor e investigador de saúde pública internacional na Universidade Nova de Lisboa Tiago Correia considera que estamos numa "fase crítica" relativamente à evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal. No Jornal das 8 da TVI, o especialista falou sobre os surtos localizados, nomeadamente na região de Lisboa e Vale do Tejo, e admitiu que "não estamos na situação que estávamos há 15 dias". "Desse ponto de vista, estamos pior", vincou.

Tiago Correia sublinhou que, para já, os surtos de Covid-19 que se verificam no país estão localizados, mas a partir de um dado momento "pode já não ser possível antever como é que as cadeias de contágio vão funcionar".

Conseguimos perecber que são áreas metropolitanas, alguns bairros residenciais, alguns setores de atividade, algumas festas, ainda é possível delimitar os casos. O problema é que a um certo momento pode já não ser possível antever como é que as cadeias de contágio vão funcionar e tenho receio de que possamos estar a entrar nessa fase."

Por isso, o investigador afirmou que "não estamos na situação que estávamos há 15 dias, desse ponto de vista estamos pior" e que "toda a atenção tem de estar localizada nestes surtos".

Tiago Correia frisou que "estamos numa fase crítica" que "facilmente pode descontrolar". "Não podemos facilitar", completou.

As pessoas se não forem conscientes agora, poderão ter de lidar com o medo daqui a umas semanas. As pessoas não conseguem comportar um novo confinamento, muito menos a economia."