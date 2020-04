As praias nacionais vão ter lotação máxima de banhistas durante a época balnear, por causa da pandemia de Covid-19. Mas José Archer, da Associação Bandeira Azul da Europa, afirmou, na TVI24, esta quinta-feira, que, na maioria das praias, não há meios para controlar a entrada de banhistas.

O responsável frisou que a segurança nas praias vai depender muito do comportamento e das atitudes dos banhistas.

O controlo deve ser um autocontrolo. As pessoas devem observar as regras que forem determinadas pela Direção-geral da Saúde, pela Marinha, para que quando se dirigem às praias, se houver condições para lá ir, tenham o comportamento adequado às condições do dia, da praia em questão e do momento."