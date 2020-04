O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu para 470 nas últimas 24 horas, com 15.987 infetados em todo o país, revela o relatório epidemiológico da Direção-Geral da Saúde divulgado este sábado.

Há também 266 casos de doentes já recuperados.

Em relação ao dia de ontem, há mais 515 infetados, o que representa um aumento de 3,3% face a sexta-feira.

O boletim dá hoje conta de três óbitos nos Açores.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sexta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (258), seguida da região Centro (113), da região de Lisboa e Vale do Tejo (87) e do Algarve, com nove mortos.