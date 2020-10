O número de novos casos de covid-19 por dia pode chegar aos 4.000 em novembro, apontam peritos ouvidos pelo jornal Expresso. De acordo com o jornal, o nível de contágio a crescer de forma consistente desde setembro está a preocupar os especialistas.

As nossas previsões têm vindo a deslocar-se cada vez mais para cima desde essa altura, como consequência de o número médio de pessoas que cada infetado contagia (Rt) estar a aumentar. Projetamos atingir 3500 novos casos no início de novembro, que poderão aparecer com dias de atraso nas estatísticas oficiais. E estimamos atingir 4 mil por dia na segunda metade de novembro. É muito preocupante”, afirma Manuel Carmo Gomes, professor de Epidemiologia na Universidade de Lisboa e um dos peritos que colabora com a Direção-Geral da Saúde (DGS), ouvido pelo semanário.

Com o Rt a chegar agora aos 1,27 e a aumentar consistentemente, os especialistas temem cenário grave, sobretudo em algumas regiões do país. “É para a região Norte que se estima o índice de transmissibilidade mais elevado, sendo inclusive o mais alto desde a fase inicial de crescimento na primeira onda”, aponta Baltazar Nunes, responsável do Departamento de Epidemiologia do Instituto Ricardo Jorge (INSA).

O Governo decidiu apertar as medidas de contenção da pandemia. Deram entrada na Assembleia da República projetos de lei para tornar obrigatório o uso de máscara, mesmo ao ar livre e o uso da app Stayaway Covid.

Tanto o primeiro-ministro como o Presidente da República manifestam grande preocupação e admitem que as medidas possam ainda agravar-se. Marcelo Rebelo de Sousa coloca mesmo a hipótese de recolher obrigatório.