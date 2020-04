O professor e investigador de saúde pública no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa Tiago Correia advertiu, esta segunda-feira, que o problema do novo coronavírus em Portugal ainda não passou e que a situação continua crítica. Foi esta segunda-feira, no Jornal das 8 da TVI.

A pior coisa que podia haver agora era a falsa noção de que o problema já passou. Eu sublinho: o problema não passou e a situação continua crítica desse ponto de vista."

O investigador insistiu que "a situação não passou e que as medidas têm de continuar" porque quando algumas medidas começarem a ser levantadas os contágios podem começar a subir.

"O vírus veio para ficar e enquanto não houver respostas na área da investigação fundamental vamos ter muita dificuldade em gerir o vírus", acrescentou.

Questionado sobre a tendência de descida da curva epidémica em Portugal, Tiago Correia reconhece que os sinais são positivos, mas que é preciso mais tempo para se saber se está aplanar o pico e sublinhou que é preciso cautela.

"Precisamos de mais tempo para saber se estamos a aplanar o pico. Os sinais são positivos, mas é muito cedo para se assumir que é uma tendência estrutural. É preciso muita cautela. Precisamos de mais tempo para perceber qual é o padrão que está em causa."