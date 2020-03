Drones operacionalizados pela Proteção Civil Municipal do Porto, sobrevoam zonas marginais da cidade, desde a Foz do Douro até Matosinhos, emitindo mensagens que recomendam os cidadãos a cumprir o Estado de Emergência e que devem permanecer no interior das suas casas. "Regresse a casa"; "Não permaneça no espaço público, se não por necessidade absoluta. Permaneça em casa"; "Não corra riscos desnecessários. Proteja-se da pandemia e regresse a casa", são algumas das mensagens emitidas