A Câmara Municipal de Ovar voltou a ativar o Plano Municipal de Emergência da Proteção Civil, por causa da evolução epidemiológica da covid-19 no concelho. Depois de uma reunião com a Comissão Municipal de Proteção Civil, o presidente da Câmara, Salvador Malheiro, decidiu ativar o Plano Municipal de Emergência, a partir das 00:00 desta terça-feira, declarar situação de alerta no concelho e reativar o gabinete de crise.

Em declarações à TVI, o presidente da autarquia, sublinhou que "não é caso para alarmismo" e a medida foi apenas tomada por precaução, esclarecendo que, neste momento, o concelho tem 140 casos ativos.

Neste momento, em termos práticos, não vai ter consequência nenhuma. (...) Estamos muito longe do que aconteceu em março e abril. Estamos muito longe, por exemplo, de implementar uma cerca sanitária", disse.

De acordo com comunicado divulgado nas redes sociais da autarquia, as medidas são para se manterem em vigor “enquanto se justificar”.

Foi ainda determinada a possibilidade de virem a ser adotadas medidas preventivas e outras, de âmbito municipal, em função da monitorização e avaliação da evolução da situação epidemiológica da doença covid-19, a efetuar paulatinamente pelo Gabinete de Crise, em estrita e permanente articulação com a autoridade de saúde local”, avança a autarquia.

A Câmara de Ovar apela à “responsabilização pessoal e coletiva” e à “adoção de cuidados máximos de proteção, prevenção e segurança”.

COVID - 19 CMOvar ativa Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil Declarada Situação de Alerta e reativado o... Publicado por Câmara Municipal de Ovar em Segunda-feira, 26 de outubro de 2020

A autarquia apela ainda à minimização das deslocações e a que se evitem “concentrações e reuniões de pessoas, ainda que pertencentes ao meso agregado familiar”, cumprindo as regras de distanciamento social, higiene uso de máscara e etiqueta respiratória.