O peso da variante do Reino Unido do SARS-Cov-2 em Portugal “ainda é modesto”, mas é preciso “ter cautela” e parar a sua disseminação, porque está a acompanhar a mesma linha de tendência, defendeu o investigador João Paulo Gomes.

A uw e agora recentemente” na Irlanda, o que “era expectável”, afirmou o investigador do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) na reunião que decorreu no Infarmed sobre a situação epidemiológica da covid-19, que reuniu especialistas e políticos.

Para João Paulo Gomes, esta situação não é surpreendente, explicando que “Portugal é um dos principais destinos turísticos do Reino Unido” e, por isso, “é normal” o que se está a observar.

Se me perguntarem qual o peso relativo desta variante do Reino Unido no panorama atual dos números atuais eu diria que ainda é modesto”, mas, alertou, “temos que ter cautela naturalmente porque a linha de tendência está a acompanhar a linha do Reino Unido e da Irlanda e, portanto, temos obviamente que a parar para não irmos parar ao mesmo cenário”.