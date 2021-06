Portugal administrou esta quinta-feira mais 111 mil doses de vacina contra a covid-19, segundo informação recolhida pela TVI24 junto da task force que coordena o processo de vacinação no país.

Há agora mais de três milhões de pessoas totalmente vacinadas, enquanto 4,67 milhões receberam uma dose da vacina, num total de 7,68 milhões de doses administradas.

Segundo o último relatório semanal da vacinação divulgado pela DGS, 2.947.718 pessoas já têm a vacinação completa e 4.688.551 foram vacinadas com a primeira dose, o que equivale a 46% da população.

Por grupos etários, 98% (659.804) dos idosos com mais de 80 anos já tomaram a primeira dose e 93% (629.221) têm agora a vacinação completa, seguindo-se a faixa dos 65 aos 79 anos, com 96% (1.543.716) vacinados com a primeira dose, percentagem que baixa para os 59% (945.894) no que se refere às duas tomas.

No grupo entre os 50 e os 64 anos, 73% (1.575.758) também já receberam a primeira dose e 43% (918.951) concluíram a vacinação.

A DGS indica ainda que 26% (861.058) das pessoas da faixa entre os 25 e 49 anos foram vacinadas com a primeira dose e 13% (420.176) estão com a vacinação completa.

Desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020, já morreram 17.079 pessoas e foram confirmados 869.879 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.