Portugal regista, esta segunda-feira, mais 10 óbitos e 256 novos casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há 996 pessoas internadas em enfermaria, mais 20 do que ontem. Já nos cuidados intensivos há 231 doentes, menos 11 que no domingo.

A região de Lisboa continua a ser a mais afetada, com mais 91 casos. A região Norte tem mais 64 infetados e não registou qualquer morte esta segunda-feira. A região Centro conta com 22 novos casos, o Alentejo com mais 12 e o Algarve com quatro.

