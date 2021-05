As autoridades de saúde de Portugal Continental administraram esta segunda-feira mais 46 mil vacinas contra a covid-19, com a maior parte das inoculações a serem direcionadas para a finalização do processo de inoculação. O total de inoculações fixa-se agora nos 5,518 milhões.

Até às 18:30 horas desta segunda-feira, foram registadas mais 18 mil primeiras doses, elevando o número total para 3.600 milhões de vacinas administradas.

Desde a última contabilização, mais 28 mil pessoas terminaram o processo de vacinação, totalizando 1,918 milhões de plenamente vacinados e representando cerca de 19.60% da população do Continente (a contabilização é feita subtraindo o número conhecido da população das Regiões Autónomas).

A Comissão Europeia aprovou esta segunda-feira a utilização da vacina da BioNTech/Pfizer para adolescentes dos 12 aos 15 anos, após o aval da Agência Europeia do Medicamento, explicando que a decisão cabe sempre aos países da União Europeia (UE).

Hoje, a Comissão Europeia adotou uma decisão para aprovar a utilização da vacina BioNTech/Pfizer anticovid-19 para crianças entre os 12 e 15 anos de idade”, escreveu a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides numa publicação na rede social Twitter.

Segundo a responsável europeia, “os Estados-membros podem agora optar por expandir o seu programa de vacinação aos jovens”, sendo que essa será sempre uma decisão nacional.