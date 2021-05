Portugal Continental administrou até às 18:30 horas desta terça-feira um total de 58 mil vacinas, elevando o número total de inoculações para os 5,063 milhões.

De acordo com dados da task-force, 1,639 milhões de pessoas já estão plenamente vacinadas contra o novo coronavírus, sendo que até esta segunda-feira foram administradas 3,424 milhões de primeiras doses.

A atualização ocorre no mesmo dia em que o Governo anunciou uma aceleração do processo de vacinação contra a covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo.

De acordo com o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, a região da capital vai, já no próximo dia 6 de junho, começar a vacinar pessoas a partir dos 40 anos, e a 20 de junho a faixa etária dos 30 anos.