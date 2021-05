As autoridades de saúde de Portugal Continental administraram um total de 118 mil vacinas contra a covid-19 no fim de semana, sendo que o maior número foi registado no sábado - um dia após o Continente ter superado a meta das 100 mil inoculações diárias.

De acordo com dados disponibilizados pela task-force esta segunda-feira, no sábado foram contabilizadas 88 mil inoculações. Foi registado um total de 32 mil de primeiras doses administradas e foi completado o processo de vacinação de mais 56 mil pessoas.

Já este domingo, o número total de inoculações registou uma descida para menos de metade, com as autoridades a administrarem 30 mil vacinas até ao final do dia 30 de maio. Neste dia, foram dadas 15 mil primeiras doses e assinalou-se mais 15 mil pessoas plenamente inoculadas.

O total de inoculações até às 9:00 horas desta segunda-feira no Continente era de 5,472 milhões. Na quinta-feira, o Continente atingiu o maior número de vacinas administradas desde o dia 17 de maio. Até às 18:30 do dia 28 de maio, as autoridades de saúde registaram 111 mil inoculações nas últimas 24 horas.