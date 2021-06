As autoridades de saúde de Portugal Continental administraram esta terça-feira mais de 100 mil doses de vacina contra a covid-19, elevando o número total de inoculações até ao momento para 6195 milhões.

De acordo com dados da task-force, até às 17:00 horas 3,894 milhões de pessoas já tinham recebido a primeira dose - mais 55 mil do que na segunda-feira.

Há também mais 46 mil utentes que já completaram o esquema de vacinação, a somar aos 2,301 milhões de pessoas plenamente inoculadas contra o novo coronavírus.

Esta terça-feira, a Direção-Geral de Saúde revelou que 23% da população portuguesa já se encontra totalmente vacinada e 39% já recebeu uma dose. Até ao momento, o país já recebeu mais de 7 milhões e 260 vacinas.

Por faixas etárias, 97% das pessoas com mais de 80 anos (654.368 idosos) já foram inoculados com a primeira dose e 92% (619.596) têm a vacinação completa.

No grupo entre os 65 e os 79 anos, 94% (1.515.874) receberam uma dose da vacina e 51% (811.974) tomaram as duas doses, refere o relatório, que avança ainda que, na faixa entre os 50 e os 64 anos, 59% (1.278.890) já iniciaram a vacinação, percentagem que baixa para os 26% no que se refere às pessoas que já concluíram a vacinação.

Por regiões, o Norte continua a liderar no número de vacinas administradas, com um total de 2.183.751, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (2.081.872), o Centro (1.146.385), o Alentejo (342.972), o Algarve (246.379), a Madeira (163.079) e os Açores (132.395).