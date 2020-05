Portugal regista hoje 1.356 mortes relacionadas com a covid-19, mais 14 do que na terça-feira, e 31.292 infetados, mais 285, revelam os dados da DGS.

A bastonária advertiu que a pandemia ainda não passou e que todos têm de estar “cada vez mais conscientes disso” que se a retoma for feita sem alguns cuidados pode deitar-se “a perder tudo aquilo” que foi feito ao longo deste tempo, lembrando que em outubro o país vai ter de “lidar também com o período gripal”.

“Isso já é uma coisa que nunca deveria ser assim, muito menos nesta situação, e isto continua a acontecer no INEM, por exemplo” , disse, adiantando que é uma situação que tem que ser resolvida rapidamente porque constituem “focos de infeção”.

Outra situação relatada pela bastonária relacionou-se com a higienização das fardas que “não devem ser lavadas em casa do profissional”.

“Aquilo que nós sentimos - e perdoem-me a comparação, porque sei que depois vão dizer que é demagógico - é que para haver jogos de futebol vamos testar todos os jogadores mais do que uma vez e nós que estamos ali todos os dias não”, disse, considerando que “isto não faz sentido nenhum”.

D etetámos e isso está relacionado com os testes virais que havia profissionais com a infeção ativa assintomáticos a trabalhar e, por isso, é que é tão importante testarmos quinzenalmente ou periodicamente todos os profissionais de saúde que estão mais expostos” porque são “veículos de transmissão”, defendeu.

A bastonária defendeu ainda a importância de testar todos os profissionais de saúde, sublinhando o grau de exposição a que os estão sujeitos pela proximidade que tem tido com os doentes.

Neste momento, os equipamentos de proteção individual (EPI) são “uma questão de segurança nacional” e “têm que fazer parte daquilo que será uma reserva estratégica nacional do país”, afirmou a bastonária em resposta a perguntas levantadas pelos deputados.

A bastonária sublinhou que “nenhum país estava preparado para o consumo brutal” que tiverem que fazer de material como máscaras, batas, toucas, viseiras, óculos, luvas e uma série de material que os profissionais habitualmente utilizam em determinados contextos, mas “não numa pandemia desta dimensão com um vírus” que era desconhecido.

Foram trabalhar assim porque era o que tinham, isto não é uma crítica a ninguém, isto é a realidade daquilo que nós vivemos” , afirmou a bastonária da OE, Ana Rita Cavaco, na Comissão de Saúde, onde foi ouvida a pedido do CDS-PP sobre "as medidas de combate à Covid-19".

A Ordem dos Enfermeiros (OE) defendeu esta quarta-feira que Portugal deve ter uma “reserva estratégica ” de equipamentos de proteção individual, lembrando que no início da pandemia houve profissionais que foram trabalhar com óculos de natação e máscaras de mergulho.

