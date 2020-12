Portugal espera receber esta segunda-feira o segundo lote de vacinas contra a covid-19. São esperadas mais de 70.200 doses da vacina da Pfizer e BioNTech.

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou, na semana passada, que o calendário de entrega das vacinas contra a covid-19 foi antecipado pela farmacêutica Pfizer.

São 70.200 doses que permitem alargar o universo de profissionais a vacinar com esta primeira fase. No Natal e dias a seguir ao Natal esperam-nos dias de intenso trabalho, mas também de satisfação por esta oportunidade que se abre depois deste ano que foi tão difícil", afirmou Marta Temido.

As primeiras 9.740 doses da vacina chegaram sábado a Portugal (dia 26 dezembro) e começaram a ser administradas no domingo, dia 27 de dezembro.

Esta segunda-feira é também o segundo dia de vacinação contra a covid-19. O plano português prevê que até abril sejam vacinadas cerca de 950.000 pessoas dos grupos prioritários.

A primeira fase de vacinação vai decorrer até ao final de março, sendo que ainda devem chegar mais 1.2 milhões de doses da vacina. Contudo, a Ministra da Saúde explicou que o cumprimento do plano de vacinação está dependente do funcionamento do processo de distribuição.

À semelhança de outros países da União Europeia, em Portugal a vacina é facultativa, gratuita e universal, sendo assegurada pelo Serviço Nacional de Saúde.

Os profissionais dos centros hospitalares universitários do Porto, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central foram os primeiros a ser vacinados.

