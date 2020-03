Portugal registou 34 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas, registando agora um total de 112 casos confirmados.

Subiu para 112 o número de infetados pelo novo coronavírus em Portugal, informou a Direção-Geral da Saúde (DGS) nesta sexta-feira-feira.

Trata-se de um aumento de 34 casos confirmados até às 24 horas de quinta-feira.

Dos 112 casos confirmados, há cinco pessoas que não estão internadas. Serão casos de pessoas assintomáticas, que permanecem nas suas residências.

A DGS tem, ainda, 1.308 casos suspeitos e 172 a aguardar resultados laboratoriais, além 5.674 pessoas sob vigilância das autoridades de saúde.

O Norte do país continua a ser a região mais afetada pela Covid-19, com 53 casos confirmados, mais nove que no dia anterior. Segue-se Lisboa, com 46 doentes (mais 23), a região Centro com seis (mais um caso) e o Algarve também com seis (mais um caso do que no dia anterior.

Há um cidadão estrangeiro infetado em Portugal, cuja idade ou nacionalidade não foi avançada ainda não foi avançada.

Relativamente à origem dos casos, há um total de 33 casos importados. É de Itália que são importados mais casos (15), Espanha (nove), França (cinco), Suíça (3) e um caso proveniente de Alemanha e Áustria.

As cadeias de transmissão quase duplicaram e são agora 11.

Quanto às idades dos doentes, entre os 0 os 9 anos, há um doente; entre os 10 e os 19 anos, há 15 casos confirmados; entre 20 e 29 anos, há 11 casos; entre os 30 e 39 anos, há 24 casos; entre os 40 e 49 anos, há 28 casos; entre os 50 e 59 anos, há 24; entre os 60 e 69 anos, há 11 casos; seis casos dos 70 aos 79 e dois com mais de 80 anos.

A maioria dos infetados são do sexo masculino - 68.