Portugal vai suspender toda a vacinação contra a covid-19 com o produto da AstraZeneca, anunciaram esta segunda-feira a Direção-Geral da Saúde, o Infarmed e task force de vacinação. O nosso país torna-se assim no 12.º Europa a anunciar esta decisão, depois de Dinamarca, Bulgária, Noruega, Países Baixos, Islândia, Irlanda, Alemanha, França, Espanha, Itália e Eslovénia.

Esta recomendação tem como base o "princípio da precaução em saúde pública", e surge depois de terem sido conhecidos novos casos de reações adversas após administração da vacina da AstraZeneca, que vão desde graves reações alérgicas até episódios de tromboses, provocados por coágulos.

Apesar disto, o presidente do Infarmed referiu que não foi ainda encontrado um nexo de causalidade entre a toma da vacina e as reações adversas registadas. Rui Santos Ivo esclareceu ainda que nenhum desses casos foi registado em Portugal.

A diretora-geral da Saúde afirma que já foram administradas cerca de 17 milhões de doses da vacina, sendo que o número de reações adversas foi muito pequeno.

Apesar de as reações adversas mencionadas serem extremamente graves, são também extremamente raras" , referiu Graça Freitas.

Ainda sobre este assunto, Rui Santos Ivo acrescentou que foram registados dois casos de tromboembolismo, mas que não estão relacionados com os outros quadros clínicos registados na Europa.

Dirigindo-se às pessoas que foram vacinadas com AstraZeneca em Portugal, a responsável pede que se mantenha a tranquilidade, lembrando que não houve casos semelhantes em Portugal.

Gostava que se mantivessem atentos. Se sentirem mau estar persistente, e se for acompanhado de nódoas negras ou hemorragias cutâneas, consulte de imediato um médico.

Segundo o coordenador da task force, a grande consequência desta suspensão está relacionada com a alteração da vacinação dos professores, que estava marcada para o próximo fim de semana.

Com esta decisão, os planos que estavam execução foram postos em pausa", indicou Henrique Gouveia e Melo, que remeteu um reatamento do plano para quando as dúvidas em torno da AstraZeneca estiverem desfeitas.