Portugal tem atualmente 680 surtos ativos de covid-19, uma redução de 166 surtos identificados na comunidade em duas semanas, numa altura em que se verifica uma clara tendência de descida dos números da pandemia, depois de o país ter sido um dos piores do mundo em janeiro.

Segundo o Ministério da Administração Interna, há oito Estruturas de Apoioe Retaguarda em utilização, numa altura em que se cumpre exatamente um ano desde que a pandemia chegou a Portugal, a 2 de março.

Revela aquele ministério que foram já vacinados 8.930 militares da GNR e pessoal civil do Serviço de Saúde, o que corresponde a um total de 44% dos efetivos. Já na PSP, essa percentagem sobe para 46%, estando já vacinados 8.463 polícias.

Relativamente aos bombeiros, e depois de ter sido anunciado o objetivo de vacinar 15 mil efetivos prioritários, o Governo indica que essa meta foi atingida.

Ao todo, foram administradas 860 mil doses de vacina em Portugal, havendo 560 mil pessoas vacinadas com primeira dose, e as restantes 300 mil com duas doses. Estes números correspondem a 35% dos idosos com mais de 80 anos e 87% dos cidadãos entre os 50 e 65 anos com comorbilidades.