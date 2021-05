Portugal administrou 80 mil doses de vacinas contra a covid-19 esta sexta-feira, segundo dados recolhidos pela TVI24 junto task force de vacinação. O número é idêntico ao de quarta-feira.

Com um total de 4,82 milhões de doses administradas em todo o país, Portugal avança rumo ao objetivo da imunidade de grupo, que se espera vir a ser atingido até setembro, e que prevê a vacinação de 70% da população.

Esta quarta-feira foram dadas mais 40 mil primeiras doses, num total que é agora de 3,30 milhões.

Há ainda outras 40 mil pessoas com a vacinação completa, passando a ser agora 1,52 milhões de pessoas, a esmagadora maioria delas idosos com mais de 80 anos, o grupo com maior risco de desenvolver complicações graves relacionadas com a covid-19.

Recentemente a vacinação abriu aos maiores de 60 anos, sendo que as pessoas com mais de 55 anos também já estão a ser vacinadas.

Recorde-se que a task force apontou que seria possível passar a vacinar 100 mil pessoas por dia em maio, algo que se verificou, por exemplo, no fim de semana, com quase 200 mil doses administradas.

Portugal registou esta sexta-feira três mortes atribuídas à covid-19, 559 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, e nova nova descida nos internamentos em enfermaria e cuidados intensivos, indica a Direção-Geral da Saúde.