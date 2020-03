Um português está na linha da frente para tentar fornecer aparelhos médicos essenciais na luta contra o Covid-19. João Nascimento juntou vários técnicos e especialistas para tentarem produzir ventiladores médicos, que são cada vez mais escassos para tanta procura, sobretudo nos países mais afetados, como Itália.

Apesar de estar em Portugal, João Nascimento frequenta o curso de neurociências da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e lançou o apelo no Twitter, onde apresentou o Project Open Air.

We are working on open source ventilators in order to have a fast and easy solution to be reproduced and assembled locally worldwide.

If you have any skills that you consider might help, join us @ https://t.co/nw526T4mgh#projectopenair please RT and share 🌎💪 #TogetherWeRise