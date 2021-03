O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, foi, este domingo, internado, "por precaução" no hospital de S. Teotónio após a "agudização de sintomas" causados pela infeção pelo novo coronavírus, confirmada na sexta-feira.

Contactado pela Lusa, o adjunto do presidente da Câmara de Viseu explicou que Almeida Henriques foi internado "por precaução e uma mais fácil monitorização da evolução dos sintomas".

Questionado sobre os sintomas em causa, o adjunto apontou a "temperatura, que não baixava, e de níveis de oxigenação".

O presidente da Câmara Municipal de Viseu irá permanecer internado no Hospital de S. Teotónio, cumprindo as indicações do corpo clínico daquela unidade hospitalar", referiu uma nota enviada às redações.