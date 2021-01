O presidente da Câmara do Cartaxo, um vereador, um elemento do gabinete de apoio e o presidente da União de Freguesias de Ereira e Lapa estão infetados com o novo coronavirus.

Em comunicado, o município do Cartaxo (distrito de Santarém) refere que, depois do resultado positivo no teste realizado pelo vereador Pedro Nobre, conhecido na segunda-feira, as autoridades de proteção civil e de saúde identificaram os contactos de risco do autarca, tendo nesse dia sido colocados em isolamento preventivo oito elementos do município.

Os testes realizados na terça-feira, cujo resultado foi conhecido ao final do dia de quarta-feira, indicaram que estão infetados com o SARS-CoV-2 o presidente da Câmara, Pedro Magalhães Ribeiro, e um elemento do gabinete de apoio à vereação, bem como o presidente da União de Freguesias Ereira e Lapa, João Nunes, que realizou na quinta-feira um teste rápido.

O município afirma que o estado de saúde do vereador Pedro Nobre, que apresentou sintomas no fim de semana passado, “está a evoluir favoravelmente” e que, quer o presidente da Câmara, quer o elemento do gabinete de apoio, “não apresentam fortes sintomas da doença”.

Considerando os resultados positivos, o presidente da Câmara Municipal, ouvido o Serviço Municipal de Proteção Civil, decidiu encerrar hoje os serviços municipais do edifício-sede, que reabrirão na próxima segunda-feira, depois de efetuada a necessária descontaminação”, é referido na nota.

A reabertura será assegurada pelas equipas que se encontravam rotativamente em teletrabalho, em conformidade com o Plano de Contingência Municipal.

No comunicado é ainda referido que foi solicitada a “testagem a todos os trabalhadores que estiveram em trabalho presencial nas últimas duas semanas”.

Durante os dias de hoje e de sexta-feira, os serviços vão continuar a funcionar em teletrabalho e a manter o atendimento pelos canais digitais criados desde o início da pandemia de covid-19, é acrescentado.

Na quarta-feira entraram em vigor as novas medidas relacionadas com o confinamento geral para reforçar as restrições de movimentação de pessoas já previstas no confinamento geral decretado no âmbito do estado de emergência em vigor no país.